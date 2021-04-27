Доверчивый пенсионер с улицы Сикейроса перевел «сотрудникам банка» более 3 млн рублей

Пожилой петербуржец из Выборгского района города стал жертвой банковских мошенников. Его обманули на 3,3 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник вечером, 26 апреля, в полицию обратился 77-летний пенсионер с улицы Сикейроса, 7/1. По его словам, неизвестный позвонил ему на телефон и представился сотрудником «Сбербанка». Он убедил пенсионера, что кто-то пытается похитить его накопления с карты. Чтобы сохранить средства, «сотрудник банка» заявил о необходимости перевести сбережения на указанные им счета.

Пенсионер через банкомат, расположенный на проспекте Просвещения, обналичил и перевел мошенникам 3,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обман процветает в Петербурге: экс-менеджер банка и мошенник пойдет под суд, профессор СПбГМТУ стал жертвой аферистов, пенсионеры отдают деньги родственникам-«виновникам ДТП».