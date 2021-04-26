Обман процветает в Петербурге: экс-менеджер банка и мошенник пойдет под суд, профессор СПбГМТУ стал жертвой аферистов, пенсионеры отдают деньги родственникам-«виновникам ДТП»

В Северной столице наконец дошло до суда дело бывшего менеджера одной из банковских организаций, который несколько лет обманывал своего клиента и занимался отмыванием денег.

По версии следствия, с января 2015-го по март 2020 года мужчина похитил у своего клиента путем мошеннических операций более 30 миллионов рублей. После этого менеджер нашел еще одну жертву, с помощью которой «отмыл» украденные средства. Он продал три земельных участка, принадлежащих ей, пустив деньги «в оборот», а владелице площадей перечислил 6 млн рублей «комиссионных».

Кроме того, делец активно вел банковскую деятельность, не имея на то лицензии. В общей сложности, он легализовал 169 млн рублей для различных юридических лиц. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: за мошенничество, теневую банковскую деятельность и «отмывание» денег. Теперь его судьбу определит суд.

Добавим, что куда менее изворотливые схемы мошенничества, — когда пенсионерам звонят «сотрудники банков» или их родственники внезапно «попадают в ДТП», за благополучный исход которого нужно заплатить круглую сумму, — продолжают исправно приносить преступникам крупные суммы.

Буквально вчера, 25 апреля, отдел полиции Василеостровского района обратился 71-летний профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Он рассказал, что 23 апреля ему позвонил неизвестный, представившийся «менеджером банка». Незнакомец заявил, что со счета петербуржца перевели крупную сумму на счет клиента во Владивостоке.

Профессор отметил, что не переводил никому деньги, и тогда «менеджер» предложил, с целью сохранения средств, перечислить их якобы на страховой счет. Пенсионер согласился и отдал мошенникам 1 млн 960 тысяч рублей.

Днем раньше, 24 апреля, к правоохранителям обратилась за помощью 89-летняя жительница Красногвардейского района Петербурга. Женщина рассказала, что 22 апреля около 11 утра на её домашний телефон позвонила неизвестная и, представившись её дочерью, сказала, что стала виновницей ДТП. Для избежания уголовной ответственности «дочери» срочно понадобилось 1,9 млн рублей.

Пенсионерка, недолго думая, согласилась помочь, и уже в 12 часов в её квартиру на шоссе Революции пришел неизвестный, которому пострадавшая передала всю сумму. Видеокамер поблизости не было, а примет старушка не запомнила в силу возраста.

Остается надеяться, что преступников все же найдут, и доверчивым пенсионерам возместят хотя бы часть кощунственно похищенных средств.