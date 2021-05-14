Пьяные посиделки на проспекте Художников закончились ножевым ранением

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину по подозрению в нанесении ножевого ранения своей сожительнице.
Инцидент произошел 13 мая. Как стало известно gazeta.spb.ru, из квартиры дома 27 по проспекте Художников с проникающим ранением грудной клетки, ушибленной раной затылочной области, ссадинами лица в тяжелом состоянии госпитализирована женщина 1984 года рождения.
По подозрению задержан сожитель женщины – мужчина 1973 года рождения.
По предварительной информации, около 21:00 в ходе ссоры, возникшей после употребления спиртных напитков, он нанес удар ножом своей сожительнице.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Курортном районе Петербурга местная жительница избила своего двухлетнего сына. Травмы оказались несовместимы с жизнью.