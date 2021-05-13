Пьяная жительница Сестрорецка до смерти избила своего двухлетнего сына

В Курортном районе Петербурга местная жительница избила своего двухлетнего сына. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел в городе Сестрорецк. В ночь на четверг, 13 мая, в отдел полиции обратился местный житель, который заявил об обнаружении дома пьяной супруги и трупа своего двухлетнего ребенка по приходу домой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте женщину 1986 года рождения. Перепив алкоголя, она накинулась на маленького сына и начала его избивать. Мальчик с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте.

Позже выяснилось, что семья не благополучная и состоит на учете. Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выбросил телевизор из окна и убил им женщину, за что получил один год тюрьмы и штраф.