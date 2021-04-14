Мужчина выбросил телевизор из окна и убил им женщину, за что получил один год тюрьмы и штраф

Невский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что в Петербурге в Невском районе в позапрошлом году ночью 5 июля в квартире на 9-м этаже мужчина не стал смотреть вниз из окна, чтобы понять, что внизу нет людей и скинул телевизор вниз. Техника обрушилась на голову находившейся внизу 29-летней женщины. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Отмечается, что виновный долго не сознавался. Все время перекладывал ответственность на собутыльника, с которым они выпивали той роковой ночью.

Однако через некоторое время дал явку с повинной. Так, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год. А также назначил штраф в 300 тыс. рублей за нанесенный моральный вред.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены мужчину посадили на два месяца.