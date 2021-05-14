Помощника машиниста посадят на 5,6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда повлекшего смерть потерпевшего

Мужчина отправится за решетку на пять с половиной лет. Фото: Pixabay

Мужчина отправится за решетку на пять с половиной лет. Фото: Pixabay

24-летнего помощника машиниста, обвиняемого в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» поместят на пять с половиной лет в исправительную колонию строгого режима.

Северо-Западного следственное управление на транспорте СК России сообщает, что и следствие, и суд выяснили все обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что 26 декабря 2019 помощник машиниста отправился в гости к знакомым в Лодейное поле Ленинградской области. Четверо молодых людей всю ночь выпивали. Затем, между помощником машиниста и молодым человеком случилась словесная перепалка, которая закончилась во дворе 97 дома по Железнодорожной улице.

Помощник машиниста ударил несколько раз кулаком по голове потерпевшего. После этого последний потерял сознание, а нападавший отправился продолжать употреблять алкоголь. Позднее потерпевший скончался от полученных травм на веранде дома.

Когда молодые люди поняли, что произошло, то решили спрятать тело в ближайшем железнодорожном вагоне. Труп замотали в простынь и перекинули через верхний край открытого полувагона на щебень.

Однако правоохранители сумели выяснить все обстоятельства и подтвердить вину помощника машиниста. Теперь мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 5 лет и 6 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возбуждено уголовное дело: мужчина после ДТП так рассердился на автоледи, что угрожал убийством.