Помощника машиниста посадят на 5,6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда повлекшего смерть потерпевшего

Помощника машиниста посадят на 5,6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда повлекшего смерть потерпевшего
Мужчина отправится за решетку на пять с половиной лет. Фото: Pixabay

24-летнего помощника машиниста, обвиняемого в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» поместят на пять с половиной лет в исправительную колонию строгого режима.

Северо-Западного следственное управление на транспорте СК России сообщает, что и следствие, и суд выяснили все обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что 26 декабря 2019 помощник машиниста отправился в гости к знакомым в Лодейное поле Ленинградской области. Четверо молодых людей всю ночь выпивали. Затем, между помощником машиниста и молодым человеком случилась словесная перепалка, которая закончилась во дворе 97 дома по Железнодорожной улице.

Помощник машиниста ударил несколько раз кулаком по голове потерпевшего. После этого последний потерял сознание, а нападавший отправился продолжать употреблять алкоголь. Позднее потерпевший скончался от полученных травм на веранде дома.

Когда молодые люди поняли, что произошло, то решили спрятать тело в ближайшем железнодорожном вагоне. Труп замотали в простынь и перекинули через верхний край открытого полувагона на щебень.

Однако правоохранители сумели выяснить все обстоятельства и подтвердить вину помощника машиниста. Теперь мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 5 лет и 6 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возбуждено уголовное дело: мужчина после ДТП так рассердился на автоледи, что угрожал убийством.

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