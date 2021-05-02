Возбуждено уголовное дело: мужчина после ДТП так рассердился на автоледи, что угрожал убийством

Накануне вечером 32-летняя женщина обратилась в полицию Колпинского района с заявлением о том, что утром в поселке Металлострой после ДТП второй участник аварии угрожал убить ее и держал при этом в руках нож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Таким бесхитростным способом 42-летний мужчина пытался отделаться от официального оформления дорожного происшествия.

В поселке Металлострой на Полевой улице у дома 1/25 между участниками дорожно-транспортного происшествия внезапно возник конфликт. Мужчина оказался против оформления дорожной аварии, поэтому угрожал убить женщину, а в этот момент в руках держал нож.

Известно, что злоумышленник ранее неоднократно судим. Его задержали прямо на месте происшествия и отправили разбираться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганстве».

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