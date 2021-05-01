22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч

22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч
Общая "выручка" задержанного 8,5 тыс. рублей и 50 евро. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Мурино был задержан 22-летний молодой человек, который уже во второй раз обвиняется в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что мужчина, которого уже задержали, причастен к еще одному разбойному нападению.

Ранее стало известно, что 15 марта в полицию заявили о разбойном нападении в Петербурге в банке по улице Ефимова. Тогда неизвестный угрожал ножом 26-летнему кассиру и украл 6,5 тыс, рублей и 50 евро. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В тот же день вечером в Мурино, у дома 12 по Охтинской аллее задержали 22-летнего неработающего парня. Его заключили под стражу.

Известен еще и второй случай. Тем же злополучным 15 марта было совершено разбойное нападение на филиал микрозайма на проспекте Маршала Жукова. Тогда неизвестный угрожал чем-то вроде пистолета 32-летнему директору и украл из кассы 2 тыс. рублей.

Вновь было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Так накануне, 30 апреля выяснили, что в СИЗО уже сидит молодой человек причастный к данному преступлению на проспекте Маршала Жукова. Мера пресечения ему не изменялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон.

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