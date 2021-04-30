В Московском районе сын, угрожая матери ножом, украл её телефон

По горячим следам полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, угрожавшего матери и похитившего её смартфон.

Раннее в полицию Петербурга поступило сообщение от пенсионерки 1958 года рождения о том, что по адресу ул. Типанова 29 её сын 1985 года рождения под угрозой ножа и, побив женщину, открыто похитил мобильный телефон «Самсунг S9+». Ущерб составил 15 000 рублей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ «Разбой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный ограбил воспитательницу детского сада на 100 тысяч рублей. В Колпино неизвестный, путем отжима входной металлической двери, проник в однокомнатную квартиру. Грабитель украл 35000 рублей, золотой крестик, золотое кольцо с узорами и бриллиантами, кольца из белого золота ручной работы с 6 бриллиантами, золотое кольцо с белыми камнями, принадлежащих воспитательнице детского сада.