Неизвестный ограбил воспитательницу детского сада на 100 тысяч рублей

Неизвестный ограбил воспитательницу детского сада на 100 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ "Кража". Фото: google.maps

В Колпино неизвестный, путем отжима входной металлической двери, проник в однокомнатную квартиру по адресу Заводской проспект 42. Грабитель украл 35000 рублей, золотой крестик, золотое кольцо с узорами и бриллиантами, кольца из белого золота ручной работы с 6 бриллиантами, золотое кольцо с белыми камнями, принадлежащих воспитательнице детского сада.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, сумма ущерба составила 100 000 рублей. Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Изъято: следы рук, следы материи, следы обуви, замок с двумя ключами, след отжима на пластилин, фрагмент ответной планки замка со следом отжима, биоматериалы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ «Кража».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники вытянули из пенсионеров 5 млн рублей.

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