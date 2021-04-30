В Петербурге мошенники вытянули из пенсионеров 5 млн рублей

Как было установлено оперативниками, двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как было установлено оперативниками, двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала четверо мужчин, в возрасте от 34 до 54 лет. Схема, по которой действовали злоумышленники, была достаточно тривиальной. Все начиналось с телефонного звонка. Звонивший представлялся либо родственником пожилого человека, попавшим в ДТП, либо сотрудником правоохранительных органов.

Далее собеседник рассказывал о необходимости выплатить пострадавшей деньги. После этого в квартиру напуганного пенсионера приходил курьер, который забирал оговоренную сумму.

На данный момент установлены пять человек, пострадавших от действий указанных граждан. Это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Размер ущерба составил порядка пяти миллионов рублей.

Как было установлено оперативниками, двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Они курировали деятельность курьеров и аккумулировали у себя полученные незаконным путем денежные средства. При этом комиссия, взымаемая как курьерами, так и координаторами, составляла порядка 10% от суммы, которую удавалось получить от пенсионера.

По оперативной информации, сам колл-центр и головной офис располагались на территории Украины. Именно туда потом и перечислялись денежные средства.

Задержанные, которые в прошлом уже неоднократно были судимы, уверяли оперативников, что не были осведомлены о противоправности деятельности и просто пытались заработать, найдя вакансию через один из мессенджеров.

В настоящее время полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также других участников данной схемы.

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