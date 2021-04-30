Ночью в Кронштадте полыхали три иномарки

Ночью в Кронштадте полыхали три иномарки
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасателям пришлось тушить сразу три автомобиля, вспыхнувших среди ночи в Кронштадте.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 30 апреля, у дома № 32 по проспекту Ленина. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 3:54. К месту происшествия оперативно прибыли десять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил автомобиль Volkswagen. Также пламя перекинулось на припаркованные рядом Skoda и ещё один Volkswagen.

К 4:32 пожар ликвидировали. В результате первая иномарка сгорела полностью, а две другие частично пострадали.

Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на месте не оказалось.

кронштадт пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в Кронштадте полыхали три иномарки
«Гелендваген» бросили в песке в петербургском посёлке Солнечное
Мексика получила очередную партию вакцины «Спутник V»
На Софийской заметили перевернутую иномарку на газоне
Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного ...
Спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на ...
Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей
В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники