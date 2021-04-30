Ночью в Кронштадте полыхали три иномарки

Спасателям пришлось тушить сразу три автомобиля, вспыхнувших среди ночи в Кронштадте.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 30 апреля, у дома № 32 по проспекту Ленина. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 3:54. К месту происшествия оперативно прибыли десять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил автомобиль Volkswagen. Также пламя перекинулось на припаркованные рядом Skoda и ещё один Volkswagen.

К 4:32 пожар ликвидировали. В результате первая иномарка сгорела полностью, а две другие частично пострадали.

Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на месте не оказалось.