Спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на месте не оказалось

Спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на месте не оказалось
Место происшествия. Фото: скрин "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В квартире дома улице Кораблестроителей заметили пожар. К месту происшествия прибыли как минимум три пожарные машины.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 30 апреля, на седьмом этаже дома №19. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что один из сотрудников МЧС попал в квартиру через окно. Задымление не зафиксировано.

Как произошло возгорание, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в университете на Вознесенском сработала пожарная сигнализация.

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