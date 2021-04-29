«Студенты эвакуировались сами»: в университете на Вознесенском сработала пожарная сигнализация

&#171;Студенты эвакуировались сами&#187;: в университете на Вознесенском сработала пожарная сигнализация
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Четыре машины МЧС прибыли к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна. По словам очевидцев, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.

Инцидент случился сегодня, 29 апреля, в доме №44 на Вознесенском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Студенты эвакуировались сами», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что пожарные машины стоят у здания университета. Задымление или возгорание не зафиксировано.

Точные причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 апреля ночью в Выборгском районе спасатели тушили вспыхнувший гараж.

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