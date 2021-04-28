Ночью в Выборгском районе спасатели тушили вспыхнувший гараж

В ночь на 28 апреля на улице Комиссара Смирнова, дом 8 произошел пожар. Там загорелся деревянный пожар.

Справиться с огнем удалось за 20 минут.

Сообщение о пожаре поступило в 23:37 мск. В ликвидации пожара принимали участие две единицы спецтехники и восемь человек личного состава МЧС.

В гараже выгорела обстановка на площади три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом. Сообщается, что для устранения пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций две единицы техники и девять спасателей.