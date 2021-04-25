В Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом

В Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Курортном районе города случилось чрезвычайное происшествие — пожар в доме. Об этом сообщает «78 канал».

В Курортном районе Северной столицы на Белоострове загорелся частный дом. Известно, что возгорание произошло на Биржевой улице.

В настоящий момент нет информации по поводу пострадавших.

Сообщается, что для устранения пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций две единицы техники, а также девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области военные общевойсковой армии ЗВО практиковались в тушении природных пожаров, а также поупражнялись в оказании первой медицинской помощи, как если бы кто-то вдруг получил ожог или отравился угарным газом.

Также Gazeta.spb.ru писала, что квартирном пожаре в Красносельском районе один ребенок погиб, а второй госпитализирован.

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