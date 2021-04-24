В квартирном пожаре в Красносельском районе пострадали двое детей

Пожарные машины подъезжают к зданию в Красносельском районе Петербурга. По данным ГУ МЧС, в 3 часа дня 13 минут поступила информация о пожаре по адресу: проспект Героев, дом 26, корпус 1.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар охватил шесть квадратов в однокомнатной квартире. Тушением огня занимались 16 сотрудников с привлечением четырёх спецмашин. В 4 часа 23 минуты возгорание удалось ликвидировать.

Пострадали двое детей, сообщает ведомство.

Пожар увидели из близстоящих домов. Так выложили видео в группу «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На видео видно, как из балкона валит клуб дыма. По словам очевидцев, из квартиры вынесли мальчика без сознания. «Пусть малыш будет жив!! Скорее дымом надышался Страшно блин..», — пишет один из пользователей под постом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Наличной улице водитель сбил девочек на электросамокатах.