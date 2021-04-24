На Наличной улице водитель сбил девочек на электросамокатах

Сегодня в Петербурге у дома 17 на Наличной улице водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», при повороте наехал на двух девочек, пересекавших пешеходный переход на электросамокатах.

В результате одна 2009 года рождения получила легкие травмы, вторая 2004 года — средние. По факту ДТП проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что менеджер салона связи снял деньги у женщины без её ведома. Пожилая женщина открыла приложение мобильного банка на телефоне и передала его мужчине, который после проведения действий по установке защиты вернул телефон. За оказанную услугу заявительница заплатила 2590 рублей. Позже заявительница обнаружила, что с ее карты произошло списание денежных средств. Общий материальный ущерб составил почти 13 тысяч рублей.