Менеджер салона связи снял деньги у женщины без её ведома

В Петербурге полиция задержала двоих работников салона связи, 26-летнего менеджера и 32-летнего руководителя филиала, для проверки на причастность к совершению преступления. Менеджер снял у женщины деньги без ее ведома. С ними проводятся процессуальные действия, решается вопрос о привлечении их в качестве подозреваемых.

Ранее в полицию Фрунзенского района поступило заявление от 64-летней пенсионерки, что в салоне связи на Балканской площади она поменяла сим-карту в телефоне и один из работников предложил установить защиту от мошенников. Пожилая женщина открыла приложение мобильного банка на телефоне и передала его мужчине, который после проведения действий по установке защиты вернул телефон.

За оказанную услугу заявительница заплатила 2590 рублей. Позже заявительница обнаружила, что с ее карты произошло списание денежных средств. Общий материальный ущерб составил почти 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе задержали двух поджигателей автомобиля.