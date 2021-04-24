В Красносельском районе задержали двух поджигателей автомобиля

В Красносельском районе задержали двух поджигателей автомобиля
Подозреваемых задержали. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Красносельском районе задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 9 апреля в 05:16 у дома 24 по ул. Десантников обнаружен после возгорания автомобиль «Форд Фокус», принадлежащий 33-летней домохозяйке.

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По подозрению задержаны 29-летний упаковщик и 31-летний охранник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 57-летний водитель одной коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестный совершил хищение его автомобиля ВАЗ-21074 стоимостью 50 тыс. рублей.

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