В Красносельском районе задержали двух поджигателей автомобиля

Сотрудники полиции в Красносельском районе задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 9 апреля в 05:16 у дома 24 по ул. Десантников обнаружен после возгорания автомобиль «Форд Фокус», принадлежащий 33-летней домохозяйке.

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По подозрению задержаны 29-летний упаковщик и 31-летний охранник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 57-летний водитель одной коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестный совершил хищение его автомобиля ВАЗ-21074 стоимостью 50 тыс. рублей.