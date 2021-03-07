В Кингисеппе подросток поджог угнанные «Жигули» в лесу

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали юного автоугонщика, который сжег похищенный автомобиль.

В субботу, 6 марта, в отдел полиции обратился 57-летний водитель одной коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестный совершил хищение его автомобиля ВАЗ-21074 стоимостью 50 тыс. рублей. Машина была припаркована у дома № 21 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили сгорвшую машину в лесу у деревни Извоз.

В тот же день в Ивангороде был задержан 19-летний подозреваемый в преступлении. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах.