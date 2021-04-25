В Ленобласти по учебной тревоге тушили пожар и спасали от отравления угарным газом

В Ленобласти по учебной тревоге тушили пожар и спасали от отравления угарным газом
Военнослужащие тушили пожар. Фото: пресс-служба Западного военного округа

В Ленинградской области военные общевойсковой армии ЗВО практиковались в тушении природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Ленобласти военные Красносельской гвардейской мотострелковой бригады упражнялись в устранении природных очагов возгорания.

По учебной тревоге пожарным было приказано незамедлительно отправиться в район, где якобы произошел пожар.

«Горели» леса рядом со складом, в котором находятся горючие вещества.

Военнослужащие на практике освоили в скоростном режиме пожаротушение, перенос штатной техники, четко сработанный вывод пожарных из горящего помещения, а также поупражнялись в оказании первой медицинской помощи, как если бы кто-то вдруг получил ожог или отравился угарным газом.

Помимо этого, пожарные выполнили действия, направленные на восполнение воды из водоемов, находящихся рядом, все это происходило в условиях лесисто-болотистой местности.

Известно, что в учении приняли участие более ста военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы стали свидетелями того, как перевозят танки на юго-западе города.

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