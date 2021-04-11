Петербуржцы заметили, как на юго-западе перебрасывают танки

Жители Северной столицы стали свидетелями того, как перевозят танки на юго-западе города. Об этом сообщает Sm News.

11 апреля петербуржцы стали делится у себя в социальных сетях фотографиями. Люди заметили эшелоны с танками.

Известно, что крупную технику только-только перекинули неясно куда. Она куда-то направлялась по железной дороге, которая проходила около муниципального объединения «Ульянка».

Выяснилось, что данные танки перекинули благодаря проверке Вооруженных сил Российской Федерации после крайнего зимнего периода обучения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в стране начались контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил Российской Федерации. Известно, что будет выполнено свыше 4 тысяч учений различного уровня. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.