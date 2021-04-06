В России стартовала контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил

В стране начались контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Все российские военные округа начали контрольную проверку боевой готовности Вооруженных сил России. Известно, что будет выполнено свыше 4 тысяч учений различного уровня.

Шойгу объяснил, что войска отправились на полигоны, чтобы выполнить тактические, тактико-специальные и двусторонние учения.

Маневры задействуют местности всех военных округов и Северного флота, в том числе и районы Крайнего Севера, Курильских островов и Камчатку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице на Дворцовой площади 8 апреля в 10:00 состоится тренировка сводного военного оркестра.