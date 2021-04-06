7 апреля сводный военный оркестр в Петербурге проведет тренировку перед Парадом Победы

В Петербурге на Дворцовой площади 8 апреля в 10:00 состоится тренировка сводного военного оркестра. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военный оркестр тренируется, чтобы как следует подготовится к параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка пройдет под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца.

Известно, что военный оркестр будет работать над созвучием, мелодичностью и гармоничностью исполнения военных маршей.

При этом, оркестр обратит внимание на оттачивание мастерства строевых приёмов при передвижении на площади и на месте.

Отмечается, что в составе сводного военного оркестра находятся музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств, которых разместили в Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 1 апреля, на Дворцовой площади прошла первая тренировка военного оркестра, который примет участие в параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.