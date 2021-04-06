7 апреля сводный военный оркестр в Петербурге проведет тренировку перед Парадом Победы

7 апреля сводный военный оркестр в Петербурге проведет тренировку перед Парадом Победы
На Дворцовой площади состоится тренировка военного оркестра. Фото: Baltphoto

В Петербурге на Дворцовой площади 8 апреля в 10:00 состоится тренировка сводного военного оркестра. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военный оркестр тренируется, чтобы как следует подготовится к параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка пройдет под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца.

Известно, что военный оркестр будет работать над созвучием, мелодичностью и гармоничностью исполнения военных маршей.

При этом, оркестр обратит внимание на оттачивание мастерства строевых приёмов при передвижении на площади и на месте.

Отмечается, что в составе сводного военного оркестра находятся музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств, которых разместили в Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 1 апреля, на Дворцовой площади прошла первая тренировка военного оркестра, который примет участие в параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

военный оркестр дворцовая площадь новости СПб парад победы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Условный срок, колония-поселение, отмена штрафа: лояльные приговоры ...
В Петербурге в Московском районе и Стрельне очистили от мусора ...
Пожары в многоэтажках Петербурга и Ленобласти: правила спасения людей и ...
7 апреля сводный военный оркестр в Петербурге проведет тренировку перед ...
В Петербург завезли почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Главный нефролог Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены ...
7 апреля в домах Центрального района Петербурга из-за испытаний ...
Петербургская таможня пресекла ввоз в город французского парфюма под видом ...