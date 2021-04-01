Военный оркестр в Петербурге провел первую тренировку на перед Парадом Победы

В четверг, 1 апреля, на Дворцовой площади прошла первая тренировка военного оркестра, который примет участие в параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военный оркестр отработал созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения военных маршей, а также строевые приемы при передвижении по Дворцовой площади и на месте.

Военные будут тренироваться весь апрель. Ближе к празднику к тренировкам оркестра присоединятся пешие парадные расчеты и механизированная колонна.

В состав оркестра вошли музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей и других силовых ведомств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле в Петербурге начнутся репетиции авиашоу военных ЗВО к Параду Победы.