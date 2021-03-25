В апреле в Петербурге начнутся репетиции авиашоу военных ЗВО к Параду Победы

В апреле в Петербурге начнутся репетиции авиашоу военных ЗВО к Параду Победы
Фото: пресс-служба ЗВО

В подготовке к параду Победы 9 мая в Северной столице военнослужащие Западного военного округа задействуют более 30 самолетов и вертолетов.

Зрители авиашоу увидят в небе многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30, сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26. Кроме того, в параде примут участие вертолеты: разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26.

По информации пресс-службы ЗВО, полеты над Дворцовой площадью пройдут на высоте от 150 до 500 метров. Уже в середине апреля военные приступят к тренировке экипажей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военную технику уже начали готовить к параду. В первой репетиции шествия механизированной колонны участвовали 150 единиц.

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