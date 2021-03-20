Военная техника ЗВО начала подготовку к параду Победы в Петербурге

Военная техника ЗВО начала подготовку к параду Победы в Петербурге
Военные начали тренироваться перед парадом Победы. Фото: ЗВО

Около 150 единиц военной техники механизированной колонны Западного военного округа провели первую тренировку к параду Победы в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, военные украсили корпуса машин, танков и БТР праздничной символикой, флагами и эмблемами. Перед тренировками техника прошла необходимое обслуживание, диагностику и ремонт.

Тренировки проводятся для того, чтобы водители улучшили навыки вождения на одинаковой скорости, соблюдая определенные интервалы и дистанцию.

Также всех военных заблаговременно привили от коронавирусной инфекции. 9 мая в параде на Дворцовой площади будут участвовать больше ста военнослужащих и порядка 150 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парад Победы в 2021 году пройдет в обычном формате.

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