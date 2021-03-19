Парад Победы в 2021 году пройдет в обычном формате

Парад Победы в на Дворцовой площади в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад Победы в на Дворцовой площади в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как продвигается подготовка к традиционному Параду Победы 9 мая.

По словам политика, парад пройдет в обычном формате, без ограничений. Количество зрителей, однако, будет регулироваться санитарными нормами, определенными к моменту проведения мероприятия. Песков также отметил, что пока динамка распространения коронавируса «вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться».

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии 9 маяв России состоялась только воздушная часть парада, сухопутную перенесли на 24 июня, но в обоих случаях действовали строгие антикоронавирусные ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Пескова, Путин возможно будет лично присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме летом 2021 года.