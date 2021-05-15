В Совфеде отреагировали на слова Чубайса о ненависти к советской власти

В Совфеде прокомментировали высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Он отметил, что картина получается неполной, о чем Чубайс «скромно умолчал».

Накануне Анатолий Чубайс заявил, что советская власть была «омерзительной ложью», которая проявлялась почти во всем.

Это не первое высказывание Чубайса на эту тему. В 2019 году Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве СССР. По его словам, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.