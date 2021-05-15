Киркоров нарывается на новую ссору с Бузовой: певец встал на сторону Давы

Не успел певец Филипп Киркоров помириться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, как начал провоцировать новую ссору. На этот раз он решил публично встать на сторону ее бывшего, блогера Давида Манукяна.

Филипп Киркоров начал сотрудничать с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, еще в прошлом году. Летом прошлого года они выпустили совместный клип на песню «Ролекс»». Видео на YouTube стремительно набирало просмотры.

Тогда Дава заявил, что это – «лучшая музыка и лучший клип 2020 года». Специально для ролика Киркоров заплел себе африканские косички и даже зачитал рэп.

Популярность клипу добавило то, что Дава из-за работы с Киркоровым поссорился со свое возлюбленной Ольгой Бузовой. Утверждалось, что певицы была недовольна тем, что ее бойфренд первым начал сотрудничать с поп-королем.

Впрочем, еще до того, как в СМИ появились сообщения о ссоре, многие поклонники думали, что поработать с Манукяном Киркоров согласился по просьбе Ольги Бузовой.

Певец, действительно, дружит с телеведущей, но, как оказалось, сотрудничать с Давой он начал не поэтому.

Таланты Манукяна в новом шоу «Я виду твой голос» на телеканале «Россия 1» высмеял Владимир Маркони. Филиппу Киркорову это не понравилось.

«Не трогайте Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось», — заявил артист.

Даве досталось

К слову, Манукяну после расставания с Бузовой оказалось непросто. На блогера обрушилась волна критики — телеведущая обвинила его в унижениях и рукоприкладстве. Подписчики начали забрасывать его гневными комментариями.

Блогеру потребовалось время, чтобы восстановить свою репутацию. Личные отношения, особенно с Бузовой, он комментирует с осторожностью. Он не стал отвечать даже на вопрос о том, навещал ли он Бузову в больнице.

Киркоров нарывается на новую ссору

Так или иначе, заявления Киркорова могут спровоцировать его новую ссору с Ольгой Бузовой. В последнее время дружба знаменитостей постоянно подвергается испытаниям.

В апреле этого года поведение Киркорова и Собчак на вручении премии «ЖАРА» довело Бузову до слез.

Звёзды вместе вели церемонию. В тот раз коллеги не могли упустить возможность подшутить над Бузовой из-за ее расставания с Манукяном. Задавать вопросы о романе Бузовой начала Собчак. Провоцировал их и Киркоров, который бесцеремонно трогал телеведущую, щипал и приобнимал. Собчак сразу поинтересовалась, с кем Бузовой больше нравится обниматься, а Киркоров даже отметил, что Дава «будет рад за него», если тот переведёт отношения с Бузовой на другой уровень.

На сцене все прошло спокойно, но за кулисами ведущая расплакалась.

В результате Бузова удалила Киркорова из числа своих подписчиков в Instagram.

После этого знаменитости, казалось, наладили отношения. Вскоре после случившегося Киркоровым и его детьми Бузова посетила премьеру фильма «100% Волк». Встречу певица назвала «семейным походом».

Эта ссора оказалась не первой, которая испытала дружбу певцов.

Не так давно Филипп Киркоров сообщил, что Бузова устроила ему «ночь обвинений» после того, как он не узнал не на шоу «Маска». Несколько выпусков Киркоров не мог узнать подругу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ольга Бузова отправилась на шашлыки, выписавшись из больницы.