Дама за рулем Mitsubishi снесла забор и повалила вишню

Дама за рулем Mitsubishi снесла забор и повалила вишню
Женщина за рулем внедорожника Mitsubishi несколько раз проехалась по газону. Фото: Pixabay

В субботу, 15 мая, в Выборгском районе города женщина за рулем внедорожника Mitsubishi снесла забор и повалила цветущую вишню.

Инцидент произошел в одном из дворов улицы Есенина. В Сети появилось видео с места происшествия.

«Дама за рулем внедорожника «Мицубиси Паджеро Спорт» избороздила газон и повалила цветущую вишню на улице Есенина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, мужчина в форме военного моряка решил помочь женщине и помог ей вырулить на дорогу и перегнал машину во двор. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ранним утром пятницы, 14 мая, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова произошло ДТП, в результате которого такси, — «Фольксваген Поло», — оказалось на крыше.

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