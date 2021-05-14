Такси, «Мини Купер», «Лэнд Ровер» и фура: в Петербурге растет число ДТП с «перевертышами»

Ранним утром пятницы, 14 мая, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова произошло ДТП, в результате которого такси, — «Фольксваген Поло», — оказалось на крыше.

Дорожный инцидент заметили и запечатлели на фото очевидцы. Кадрами с места аварии они поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Неизвестно, что спровоцировало «перевертыш», но возле разбитой легковушки «Яндекс.Такси» стояла карета скорой помощи. Судя по всему, без пострадавших не обошлось.

В последнее время в Северной столице участились подобные дорожно-транспортные происшествия. Возможно, петербургские автомобилисты так сильно торопятся по своим делам, что игнорируют скоростной режим, разгоняясь на городских улицах, будто на магистрали.

Так, 11 мая на улице Савушкина столкнулись два «Мини Купера». Один из автомобилей отделался поврежденным багажником, а вот второму повезло меньше — он перевернулся на крышу и занял всю полосу движения. О состоянии водителей и пассажиров, однако, информации нет.

Легковушки на дорогах Петербурга переворачиваются с тревожной регулярностью — аналогичная авария произошла вечером 9 мая на Лесопарковой улице и в ночь на 4 мая в Приморском районе, на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской.

Между тем, в подобные инциденты попадают не только легковые автомобили. 3 мая на перекрестке Лиговского проспекта и Курской улицы «Лэнд Ровер» вылетел на тротуар, столкнувшись с «Рено Каптюр». Внедорожник в результате перевернулся и занял все пешеходную часть.

А в ночь на 1 мая на Киевском шоссе под Петербургом остановила движение транспорта перевернувшаяся фура. Запчасти большегруза, рухнувшего на землю, разлетелись по всей трассе. Кроме того, жертвой ДТП стал 56-летний водитель — мужчина погиб от полученных травм.