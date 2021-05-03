Land Rover вылетел на тротуар и перевернулся на Лиговском

Land Rover вылетел на тротуар и перевернулся на Лиговском
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Внедорожник перевернулся в результате столкновения с легковушкой.

Авария случилась сегодня утром, 3 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мчащийся по Курской улице черный Land Rover на перекрестке с Лиговским проспектом столкнулся с белым Renault Kaptur. В результате первый транспорт выбросило на тротуар, где он перевернулся.

На место прибыли сотрудники МЧС и медики. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пустой дороге перед Троицком мостом «ГАЗель» врезалась в иномарку.

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