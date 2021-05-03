Семи утра не было, когда на пустой дороге перед Троицком мостом ГАЗель врезалась в иномарку

ДТП у Троицкого моста. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП у Троицкого моста. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города утром, когда дороги еще были пусты, ГАЗель врезалась в иномарку. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Недалеко от Троицкого моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства.

У набережной Мойки 30 в 6:50 на полупустой автомобильной дороге огорожена специальными знаками авария.

Комментаторы в группе отмечают, что, вероятно, газелист запутался и решил, что ему можно со второго ряда без труда повернуть налево. Возможно, это и стало причиной аварии.

На момент, когда очевидец происходящего поделился снимками ДТП, машин Госавтоинспекции на месте происшествия не замечено.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

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