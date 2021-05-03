На первом этаже в Московском районе огонь охватил всю квартиру, очевидцы поражались

На первом этаже в Московском районе огонь охватил всю квартиру, очевидцы поражались
Сгорела квартира на первом этаже. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Московском районе города случилось чрезвычайное происшествие — загорелась квартира. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе города, на улице Костюшко полыхала квартира. Пожар случился в рано утром, в 5 часов.

Очевидец, поделившийся видео с места происшествия подчеркнул, что, к счастью обошлось без жертв.

Однако вся жилплощадь выгорела. Пользователь Сети очень удивился, как при таком сильном огне не выбило окна.

Известно, что квартира горела на первом этаже пятиэтажного дома.

В момент, когда была совершена съемка, у полыхающей квартиры не было ни сотрудников пожарной охраны, ни бригады скорой помощи.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе после пожара, где погиб ребенок, возбудили уголовное дело.

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