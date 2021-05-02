В Тосненском районе после пожара, где погиб ребенок, возбудили уголовное дело

Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление по Ленобласти.

Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На место случившегося под руководством руководителя Следственного отдела по Тосно быстро выехала следственно-оперативная группа следователей и сотрудников полиции.

По данному уголовному делу идут все необходимые следственные действия. А также принимаются меры, чтобы установить причины и условия, при которых было совершено преступление.

Известно, что расследование уголовного дела еще продолжается.

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