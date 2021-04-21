После пожара на 5-ой Красноармейской обнаружен труп женщины

В Петербурге после пожара в коммунальной квартире обнаружен обгоревший труп 48-летней женщины. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Напомним, что в Адмиралтейском районе на 5-ой Красноармейской улице случилось возгорание. Известно, что огонь охватил одну из комнат в четырехкомнатной коммунальной квартире.

Пожар случился на 2-ом этаже 5-ти этажного дома. Возгорание происходило в комнате на площади 16 квадратных метров.

Когда сотрудники пожарной охраны все потушили, то обнаружили обгоревший женский труп.

Для ликвидации пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций три единицы техники, а также 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Пушкинском районе в жилом деревянном доме случилось возгорание, которое тушат уже девять человек.