В Пушкинском районе загорелся деревянный дом

В Петербурге в Пушкинском районе случилось чрезвычайное происшествие — пожар.

В Пушкинском районе в жилом доме случилось возгорание, которое тушат уже девять человек. Об этом сообщает «78 канал».

Сегодня утром стало известно, что загорелся одноэтажный деревянный дом.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается тушение крупного пожара на территории промзоны. Сообщается, что загорелся строительный мусор, затем огонь быстро распространился по площади около 2000 квадратных метров. Бороться с пожаром направлены 26 сотрудников.