Крупный пожар в промзоне на Волхонском шоссе локализовали

На Волхонском шоссе тушат крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по ЛО

На Волхонском шоссе тушат крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по ЛО

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжается тушение пожара на территории промзоны. Площадь пожара достигла 2000 «квадратов».

По информации областного управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Волхонском шоссе накануне ближе к одиннадцати вечера.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место ЧП первыми, выяснили, что в промзоне загорелся строительный мусор. Огонь быстро распространился по площади около 2000 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 26 сотрудников ведомства с привлечением шести пожарных машин. Ближе к 2 часам 30 минутам пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горит производственное здание: крупный пожар на Волхонском шоссе может распространиться на другие постройки.