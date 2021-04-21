Крупный пожар в промзоне на Волхонском шоссе локализовали

В Ломоносовском районе Ленобласти продолжается тушение пожара на территории промзоны. Площадь пожара достигла 2000 «квадратов».
По информации областного управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Волхонском шоссе накануне ближе к одиннадцати вечера.
Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место ЧП первыми, выяснили, что в промзоне загорелся строительный мусор. Огонь быстро распространился по площади около 2000 квадратных метров.
На борьбу с пожаром направили 26 сотрудников ведомства с привлечением шести пожарных машин. Ближе к 2 часам 30 минутам пожар был локализован.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горит производственное здание: крупный пожар на Волхонском шоссе может распространиться на другие постройки.