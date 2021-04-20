Горит производственное здание: крупный пожар на Волхонском шоссе может распространиться на другие постройки

На Волхонском шоссе полыхает производственное здание. Существует угроза распространения огня на соседние постройки.

Возгорание случилось во вторник, 20 апреля, в доме №4. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

О серьезном пожаре сообщили очевидцы около 23 часов. По их словам, сначала был слышен взрыв, затем вспыхнул огонь.

Другие подробности уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пламя, вспыхнувшее на Волхонском шоссе, охватило кровлю производственного здания площадью 300 квадратных метров