Пожар на площади 300 «квадратов» полыхает в производственном здании на Таллинском

На Таллинском шоссе в Петербурге произошел пожар. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одном из производственных зданий.

Возгорание случилось во вторник, 20 апреля. у доме №163. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар повышенной сложности», — написал автор записи.

Очевидцы также отметили, что пламя охватило кровлю производственного здания площадью 300 квадратных метров. На кадрах видно, что здание полностью находится в огне.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

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