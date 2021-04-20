Пожар на площади 300 «квадратов» полыхает в производственном здании на Таллинском

Пожар на площади 300 &#171;квадратов&#187; полыхает в производственном здании на Таллинском
Очевидцы заметили пожар. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Таллинском шоссе в Петербурге произошел пожар. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одном из производственных зданий.

Возгорание случилось во вторник, 20 апреля. у доме №163. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар повышенной сложности», — написал автор записи.

Очевидцы также отметили, что пламя охватило кровлю производственного здания площадью 300 квадратных метров. На кадрах видно, что здание полностью находится в огне.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Центральной улице 12 спасателей тушили одноэтажный дом.

новости СПб пожар таллинское шоссе


 

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