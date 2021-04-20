Одноэтажный дом в Белоострове тушат 12 спасателей

Одноэтажный дом в Белоострове тушат 12 спасателей
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Центральной улице в Петербурге произошел пожар. Огонь охватил жилой дом.

Возгорание случилось во вторник, 20 апреля, в доме 16. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 19:57. К указанному дому были направлены 12 спасателей с тремя единицами техники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, в настоящее время спасатели тушат одноэтажный дом площадью чуть больше 100 «квадратов» с мансардой, где горят межэтажные перекрытия.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вдоль Приморского шоссе сегодня тушили камыш и траву на поле.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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