Вдоль Приморского шоссе тушат камыш и траву на поле

Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что сегодня в пожарную часть поступило 3 сообщения о пожарах. Так на Мебельной улицы и у дома 145 по улице Савушкина горит камыш. На Приморском шоссе горит на поле с травой.

Огонь тушат на всех этих территориях. С камышом оба по 40 квадратов. Траву — 100 квадратов. Дым распространился по всему району Петербурга. Фото и видео задымлений появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 5-ой Красноармейской загорелась комната в коммуналке. Для ликвидации пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций три единицы техники, а также 12 человек личного состава. Известно, что огонь охватил одну из комнат в коммунальной квартире.