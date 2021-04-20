5-ой Красноармейской загорелась комната в комуналке

5-ой Красноармейской загорелась комната в комуналке
Спасатели ликвидировали пожар. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Адмиралтейском районе произошло чрезвычайное происшествие — пожар. Об этом сообщает «78 канал».

В Адмиралтейском районе на 5-ой Красноармейской улице случилось возгорание.

Известно, что огонь охватил одну из комнат в коммунальной квартире.

Для ликвидации пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций три единицы техники, а также 12 человек личного состава.

К слову, сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что в жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек. В ликвидации последствий происшествия участвовали 237 человек и 50 единиц техники.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Колпинском районе минувшей ночью тушили автомобильный пожар. Работники пожарной охраны были на месте происшествия почти час.

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5-ой Красноармейской загорелась комната в комуналке
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