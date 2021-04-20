Девять пожарных тушили вспыхнувший автомобиль в Колпино

Пожар в Колпино потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар в Колпино потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В Колпинском районе минувшей ночью тушили автомобильный пожар. Пожарные работали на месте происшествия почти час.

По информации городского управления МЧС, все случилось у дома №4 по бульвару Трудящихся. Местные жители вызвали пожарных в половину третьего ночи, когда заметили полыхающий автомобиль под окнами.

По указанному адресу загорелся автомобиль «Форд Транзит». На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники.

Пожар тушили целый час. За это время иномарка выгорела по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине. Спасателям пришлось эвакуировать десять человек со второго этажа. Информации о пострадавших не поступало.