Десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине

Вечером 19 апреля в Гатчине Ленинградской области произошел пожар.

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на улице Григорина. Загорелась квартира на площади 16 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава МЧС и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось к половине седьмого. Спасателям пришлось эвакуировать десять человек со второго этажа. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.