Десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине

Десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вечером 19 апреля в Гатчине Ленинградской области произошел пожар.

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на улице Григорина. Загорелась квартира на площади 16 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава МЧС и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось к половине седьмого. Спасателям пришлось эвакуировать десять человек со второго этажа. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.

гатчина пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области возбуждено уголовное дело
Десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Чехия не исключает новые пропорциональные меры против России
Молодой человек попал под «Ласточку» в Петербурге
Вице-премьер России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
Число пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области достигло семи человек
В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек