Квартирный пожар на Васильевском острове тушили полтора часа

Сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей. Как сообщили в городской пресс-службе управления МЧС, петербуржцы вызвали экстренные службы к дому №36/3 на Наличной улице примерно в 06:50. В жилом доме загорелась однокомнатная квартира. Площадь пожара разрослась до 30 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек личного состава с привлечением трех единиц техники. Почти за час спасателям удалось локализовать пожар. К 08:14 возгорание полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине случился пожар, повлекший за собой закрытие банка и мясокомбината.