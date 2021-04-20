Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газа в Нижегородской области

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области.

«Организована проверка соблюдения действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Число пострадавших уточняется. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Травкин.

Напомним, в жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек. В ликвидации последствий происшествия участвовали 237 человек и 50 единиц техники.

По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.