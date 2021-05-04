В Приморском районе заметили ДТП с «перевертышем»

В ночь на 4 мая в Приморском районе Петербурга на пересечении Богатырского проспекта и улицы Стародеревенской произошло ДТП с перевертышем.

По словам очевидцев, авария случилась посреди перекрестка.

«Перевернулся автомобиль на перекрёстке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался на крыше. Есть ли пострадавшие в ДТП неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской после ДТП перевернулся автомобиль. Участником аварии стал водитель каршеринга. Непонятно, есть ли пострадавшие.